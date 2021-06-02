Центр Петербурга начали зачищать от нелегальных летних кафе

Смольный убирает с улиц Петербурга нелегальные летние кафе. Фото: ККИ Петербурга

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга начали зачищать центр города от нелегальных летних кафе. Напомним, что со стартом туристического сезона рестораторы могли получить разрешение у Смольного на установку столов и веранд возле своих заведений. Некоторые владельцы общепитов, похоже, решили пренебречь правилами.

- Освобождено 12 земельных участков, самовольно занятых под размещение летних кафе. Среди нарушителей – владельцы общепита на улицах Белинского, Рубинштейна, Гороховой, 1-й Никитской и 2-й Советской улицах, Литейном проспекте, набережной канала Грибоедова. Всего изъято более 70 столов, зонтов, скамеек и стульев, - передает пресс-служба ККИ Петербурга.

Горе-собственникам вручили по административному протоколу. К слову, в городе все еще действует упрощенный порядок получения разрешения на размещение летних кафе.