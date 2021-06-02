В Ленобласти возбудили уголовное дело после пропажи 70-тонного военного «Панциря»

В Ленобласти разыскивают "Панцирь", пропавший с военной части. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти пропало военное фортификационное сооружение «Панцирь». Укрепление весом в 70 тонн находилось в поселке Мяглово на территории местной части. Командир в/ч подал в суд на женщину, которая в 2019 году работала там в должности начальника склада. Истец полагал, что она виновата в пропаже объекта – скорее всего, «Панцирь» кто-то распилил на части и распродал. Но суд встал на сторону дамы и отказал мужчине.

А вот и 70-тонное сооружение. Фото: скриншот t.me/SPbGS

- Данное сооружение было списано по акту от 4 октября 2019, его стоимость составляет 447 120 рублей. При этом в акте отмечено, что разборка списанного объекта с составлением акта демонтажа не произведена. Экс-начальница склада пояснила, что указанное сооружение находилось на значительном удалении от ее места службы и на сам склад не сдавалось, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Панцирь» до сих пор ищут. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу в особо крупном размере. Виновникам, если их найдут, грозит лишение свободы на срок до 10 лет.