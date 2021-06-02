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Происшествия2 июня 2021 23:37

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела петербурженке, облитой зеленкой после визита бывшего мужа

По словам женщины, вдобавок супруг оставил под ее дверьми две гвоздики
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге бывший муж облил зеленкой экс-супругу, требуя увидеться с детьми.

В Петербурге бывший муж облил зеленкой экс-супругу, требуя увидеться с детьми.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении бывшего мужа, который облил зеленкой свою экс-супругу после визита к ней на квартиру. По словам женщины, он хотел увидеться с детьми, но при этом громко кричал на всю парадную и ругался, выкрутил дверной глазок и оставил на прощание две гвоздики, желая ей смерти.

- Примечательно, что заявление в полицию после инцидента с зеленкой было четвертым со стороны петербурженки за последний месяц. Три предыдущих никакого результата не дали, в возбуждении уголовного дела женщине каждый раз отказывали, - пишет «Мойка78».

Сам бывший муж поклялся сотрудникам МВД, что хотел просто поговорить с детьми, ничего не громил и никаких гвоздик экс-супруге не оставлял. Теперь женщина ищет поддержки через СМИ.