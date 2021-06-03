До +25 градусов обещают в Санкт-Петербурге 3 июня

В Петербурге будет солнечно и тепло. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Теплая, даже жаркая погода ждет жителей Санкт-Петербурга в наступивший четверг. Если верить прогнозу синоптиков, то температура поднимется до +25 градусов, а яркое солнце добавит летнего настроения.

- 3 июня в Санкт-Петербурге ожидается малооблачная погода. Без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура воздуха составит днем +23...+25 градусов, у водоемов до +20. Атмосферное давление изменится мало, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра в Северной столице уже солнечно, но еще немного прохладно. Воздух с утра прогрелся только до +13. Зато ветра практически нет. Давление составляет 774,5 мм ртутного столба, что выше нормы на 14,5 пунктов. Влажность держится на уровне в 63%.

В ближайшие дни станет еще жарче, синоптики обещают к субботе до +28 градусов и без дождей.