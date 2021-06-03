Кондуктор троллейбуса сломала ногу из-за пешехода, перебегавшего дорогу на красный свет

Пассажирам пришлось ждать другой троллейбус из-за ДТП с пешеходом. Фото: vk.com/spb_today

Жители Красносельского района Петербурга сообщают о ЧП, которое произошло утром на проспекте Маршала Жукова. Здесь, из-за перебегавшего дорогу человека, пришлось резко тормозить троллейбусу. В результате пассажиры и кондуктор получили травмы.

- Перекресток Жукова и Казакова. Неизвестный пешеход перебегал дорогу на красный свет. Водитель 41-го троллейбуса применил экстренное торможение. Пешеход скрылся, а кондуктор сломала ногу, - сообщают очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Троллейбус пришлось остановить, а на место инцидента вызвать скорую помощь: «Там травм намного больше, он всех стоящих «положил» на пол, муж тоже мой пострадал, заявку в скорой приняли», - отмечает одна из петербурженок.

Тем пассажирам, которые не пострадали, пришлось пересесть на другой транспорт.

Официальных данных о количестве пострадавших и причинах ЧП пока не поступало.