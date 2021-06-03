Дополнительные «Сапсаны» пустят между Петербургом и Москвой на время ЕВРО-2020

На время ЕВРО между Москвой и Петербургом пустят дополнительные "Сапсаны".

Дополнительные «Сапсаны» будут курсировать между Петербургом и Москвой во время проведения чемпионата Европы по футболу. Об этом заявили в РЖД. Также будет увеличено количество вагонов и в обычных «спальных» составах.

- С 11 июня по 2 июля «Сапсаны» №№ 761, 762, 763, 764, обычно курсирующие по выходным, отправятся в рейсы и по будням – в зависимости от проведения матчей в Санкт-Петербурге. А еще увеличим число вагонов в некоторых ночных поездах, включая двухэтажные. Мест хватит! - сообщает пресс-служба РЖД в телеграмм-канале.

А вот движения скоростных поездов между Петербургом и Хельсинки не будет. Такие планы озвучивались ради финских болельщиков - их сборная будет играть в городе на Неве, однако потом от них отказались из-за опасности распространения коронавируса.

Но один рейс «Аллегро» все же совершит. На нем команда Финляндии прибудет в Петербург на турнир. Поезд остановится в Репино, где будет базироваться сборная Суоми.