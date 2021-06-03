Петербургская больница заплатит два миллиона рублей за смерть 1,5-годовалого ребенка от аппендицита

Родителям погибшего ребенка присудили компенсацию. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Василеостровский районный суд Петербурга вынес решение по делу о гибели 1,5-годовалого ребенка, который по недосмотру врачей умер в больнице от аппендицита. Трагедия произошла еще летом 2017 года, но до приговора дело дошло только сейчас.

- Следствием и судом установлено, что женщина, являясь лечащим врачом малолетнего мальчика, который поступил в СПб ГБУЗ «Детская инфекционная больница №3» для лечения 29 июня 2017 года, своевременно не организовала осмотр и консультацию ребенка детским хирургом, организовав вызов указанного врача на 1 июля 2017 года, что не позволило своевременно диагностировать острый аппендицит у мальчика, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета России.

Из-за позднего перевода в хирургию, малыш умер от перитонита. Врача-педиатра признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Суд дал ей два года ограничения свободы, но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности. Тем же решением, больница выплатит родителям мальчика компенсацию в два миллиона рублей.