Петербург стал победителем самого большого в России полумарафона "ЗаБег"

Санкт-Петербургу вручили кубок спортивной столицы России. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Во время ПМЭФ Санкт-Петербургу вручили кубок спортивной столицы России по итогам самого большого в России полумарафона "ЗаБег". Торжественная церемония прошла в четверг, 3 июня, в рамках ПМЭФ. Участие в ней приняли губернатор Северной столицы Александр Беглов и российский общественный деятель и спортивный функционер, президент Федерации триатлона России, руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу.

- Петербург как обычно всех удивил! - призналась Ксения Шойгу. - Я в восторге просто. Здесь одна из самых красивых трасс и просто потрясающие люди!

Губернатор Северной столицы Александр Беглов и Ксения Шойгу. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Суммарно участники полумарафона пробежали в Санкт-Петербурге больше 122 000 километров. И дальше, судя по всему, будет только интереснее: так, например, губернатор, выступая с ответным словом, пообещал, что в следующем году пробежит по Воскресенской набережной сам.

Кубок пробудет в Санкт-Петербурге ровно год - до следующего забега.