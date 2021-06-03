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Спорт3 июня 2021 11:02

Петербург стал победителем самого большого в России полумарафона "ЗаБег"

Кубок победителей вручила Северной столице Ксения Шойгу
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Санкт-Петербургу вручили кубок спортивной столицы России.

Санкт-Петербургу вручили кубок спортивной столицы России.

Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Во время ПМЭФ Санкт-Петербургу вручили кубок спортивной столицы России по итогам самого большого в России полумарафона "ЗаБег". Торжественная церемония прошла в четверг, 3 июня, в рамках ПМЭФ. Участие в ней приняли губернатор Северной столицы Александр Беглов и российский общественный деятель и спортивный функционер, президент Федерации триатлона России, руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу.

- Петербург как обычно всех удивил! - призналась Ксения Шойгу. - Я в восторге просто. Здесь одна из самых красивых трасс и просто потрясающие люди!

Губернатор Северной столицы Александр Беглов и Ксения Шойгу.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов и Ксения Шойгу.

Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Суммарно участники полумарафона пробежали в Санкт-Петербурге больше 122 000 километров. И дальше, судя по всему, будет только интереснее: так, например, губернатор, выступая с ответным словом, пообещал, что в следующем году пробежит по Воскресенской набережной сам.

Кубок пробудет в Санкт-Петербурге ровно год - до следующего забега.