Глава Комитета государственного финансового контроля Петербурга освобожден от должности

Александр Жуков работал в Смольном с 2013 года. Фото: gov.spb.ru

Глава Комитета государственного финансового контроля Петербурга Александр Жукорв покидает Смольный. Об этом стало известно утром 3 июня. Сообщение об увольнении чиновника опубликовала пресс-служба городской администрации.

- Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга 3 июня 2021 года от должности государственной гражданской службы освобожден председатель Комитета государственного финансового контроля Александр Жуков, - говорится в сообщении.

Временным главой комитета с 4 июня станет бывший заместитель Жукова Сергей Макеев. Кто будет руководить ведомством на постоянной основе, решится позднее.

Отметим, что Александр Жуков был одним из «долгожителей», он работал в правительстве Петербурга с 2013 года. Причины его увольнения не уточняются.