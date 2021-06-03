Тренер по водному поло из Петербурга задержан за педофилию на сборах в детском лагере

Тренера задержали за приставания к 11-летней пловчихе. Фото: Олег ЗОЛОТО

40-летний тренер по плаванию и водному поло, член президиума Федерации водного поло Санкт-Петербурга, задержан по подозрению в педофилии. Вечером 2 июня 40-летнего мужчину задержали за приставания к 11-летней девочке, которые, по версии следствия, произошли на спортивных сборах в Анапе три года назад.

- На позднее 31 августа 2018 года подозреваемый, будучи тренером, во время спортивных сборов по синхронному плаванию, на территории пансионата, расположенного в городе Анапа, совершил действия сексуального характера в отношении школьницы, 2006 года рождения, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК России.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Ответственность по ней - от 12 до 20 лет лишения свободы.

Пока мужчины находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о мере пресечения до рассмотрения дела в суде.