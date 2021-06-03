180 тысяч камер уличного виденаблюдения могут установить в Санкт-Петербурге

Сейчас в городе установлено порядка 40 000 камер. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге до 2025 может появиться еще около 140 000 камер виденаблюдения. Об этом в четверг, 3 июня, сообщил директор филиала "Северо-Запад" компании "Ростелеком" Александр Логинов на совещании с губернатором Северной столицы.

- На данный момент в городе установлено порядка 40 000 камер, - отметил Логинов. - Мы видим потенциал для реализации масштабного проекта, в рамках которого к 2025 году их количество должно увеличиться до 180 000.

Речь, по словам Александра Логинова, идет обо всех системах виденаблюдения, которые установлены в Санкт-Петербурге по программе "Безопасный город" - в том числе о фасадных камерах, которые круглосуточно мониторят обстановку на улицах. Губернатор Александр Беглов идею одобрил - в дальнейшем она будет прорабатываться совместно с правительством Северной столицы.