20 человек задержали у Исаакиевского собора за празднование кавказской свадьбы с файерами

Шумное празднование свадьбы у Исаакиевского собора пресекла полиция. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские задержали 20 гостей горячей «кавказской» свадьбы, которые решили отметить торжество шумным проездом по центру города с файерами и дымовыми шашками. Стажи порядка эмоций не оценили и заставили приезжих из Закавказья извинится за свое поведение.

- 2 июня 2021 года в полицию поступило сообщение о кортеже из нескольких автомобилей, участники которого сильно затрудняли дорожное движение у Дворца бракосочетания на Английской набережной. Участники кортежа неспешно двигались колонной в сторону Исаакиевского собора, затрудняя автомобильное движение и размахивая зажженным файерами. Прибывшими полицейскими были задержаны 20 человек, в возрасте 21-26 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержанных отвезли в отделение, где те записали видео с извинениями перед петербуржцами. На гостей свадьбы оформили несколько протоколов за мелкое хулиганство и больше 20 - за нарушения правил дорожного движения.