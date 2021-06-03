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Общество3 июня 2021 13:22

"Ростелеком" попросил губернатора Петербурга ускорить программу "Чистое небо"

Проект, который должен был избавить город от паутины проводов над улицами, буксует уже который год
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Проект "Чистое небо" должен освободить Петербург от проводов.

Проект "Чистое небо" должен освободить Петербург от проводов.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Многострадальный проект "Чистое небо", который должен освободить Петербург от проводов, нависающих над центральными улицами, вновь пытаются сдвинуть с места. На этот раз - при помощи губернатора. С просьбой посодействовать к нему обратился президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский на совещании в рамках ПМЭФ в четверг, 3 июня.

- Мы сейчас работаем с коллегами-операторами, - отметил Осеевский. - И в то же время мы считаем, что можно было бы подключить к этой работе депутатов, чтобы они поддержали этот проект и помогли его ускорить при помощи конкретных законопроектов.

Вопрос, отметим, не праздный - именно силы закона и не хватает, чтобы избавить небо над Петербургом от некрасивой паутины проводов. Формально она ничего не нарушает, а аргумент "некрасиво" - не слишком-то действенный. Поэтому компании и требуется помощь парламентариев - а в идеале и самого Смольного. Губернатор со своей стороны поручил дополнительно проработать этот вопрос.