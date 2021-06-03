Торжественное открытие Петербургского экономического форума началось в Экспофоруме

Официальное открытие ПМЭФ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что Петербургский международный экономический форум-2021 начал работу в Северной столице еще в среду, 2 июня, официальное его открытие состоялось лишь днем позже - 3 июня. В гигантском зале - самом большом из залов конгресс-центра Экспофорума - гостей поприветствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

гостей поприветствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вас ждет хорошая и обширная культурная программа, - отметил губернатор. - Петербург научился жить в новых условиях, в которых существует весь свет. Я хочу сказать - настало время объединяться. И я хочу пригласить вас сегодня вечером на Дворцовую площадь - на наш концерт "От классики до рока".

Особыми гостями стали премьер-министр Руанды и эмир Катара. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также на открытии ПМЭФ-2021 выступили особые гости: первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов, эмир КатараТамим бин Хамад Аль Тани, премьер-министр Руанды Эдуард Нгиренте и телеведущая канала CNBC Хедли Гэмбл.