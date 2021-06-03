Инновационный центр СПбГУ и технологическая долина «Невская дельта» появятся под Петербургом

Губернатор Петербурга и ректор СПбГУ подписали соглашение о строительстве инновационного центра в Пушкинском районе. Фото: gov.spb.ru

Правительство Петербурга и руководство Санкт-Петербургского государственного университета подписали соглашение о создании в Пушкинском районе Инновационного центра СПбГУ. Помощь в реализации проекта вузу окажет банк ВТБ.

- Новая площадка включает в себя учебно-научный блок и технологическую долину «Невская дельта». Инновационный центр станет частью научно-образовательного кампуса университета, где будут проводить исследования в области экологической и энергетической безопасности, генетики и фармацевтики, а также разрабатывать цифровые технологии, - сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что сейчас это самые актуальные направления для развития экономики, а создание инновационного центра даст новый импульс для ее развития.