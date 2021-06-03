Лабораторный комплекс за три млрд рублей построит в Петербурге «Газпром Нефть»

Соглашение о создании лаборатории по исследованиям "зеленой" энергии подписали на ПМЭФ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крупный лабораторный комплекс для исследований по созданию экологичного производства водорода и биотоплива, работам в области альтернативной энергетики, переработки пластика так далее, появится в экономической зоне «Новоорловская». Об этом, в рамках ПМЭФ, договорились власти Петербурга и «Газпром Нефть».

- Созданный в Петербурге Технологический центр промышленных инноваций - это ядро научно-производственного кластера, направленного на максимально эффективное создание новых «зеленых» решений, - заявил заместитель гендиректора нефтяной компании Анатолий Чернер.

В научном центре планируют находить решения, которые в дальнейшем могут быть применены не только в России, но и во всем мире. Инвестиции в создание центра превысят три миллиарда рублей.