В Петербурге самосвал выкинул загоревшийся мусор прямо на дорогу

Мусоровоз загорелся на ходу на Комендантском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Водитель мусоровоза оригинально потушил пожар, возникший в кузове его машины. Увидев, что за спиной полыхает пламя, шофер просто сгрузил мусор прямо на дорогу. Инцидент произошел днем 3 июня на Комендантском проспекте.

- На Комендантском проспекте, рядом с метро, в кузове самосвал загорелся строительный мусор. Водитель скинул мусор на проезжую часть, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В результате никто не пострадал, а машины была спасена от огня. Проблемой стала лишь пробка, собравшаяся на проспекте из-за наваленного на полосе мусора. Некоторые петербуржцы возмутились действиями шофера, мол пожарных вызывать надо было, но большинство посчитали, что водитель сделал все правильно.

- Стоимость уборки мусора с проезжей части многократно ниже стоимости ремонта техники после пожара. Такие возгорания - не редкость, и происходят из-за случайного окурка, выброшенного в пухто, - отмечают в комментариях горожане.

Вскоре на место ЧП прибыли и пожарные. Мусор потушили.