В телемосте «Россия-Кыргызстан» вспомнили подвиг 16-летней девушки, приютившей 150 детей из блокадного Ленинграда

Глава СК почтил память Токтогон Алтыбасаровой. Фото: СК РФ

Глава СК Александр Бастрыкин принял участие в телемосте «Россия-Кыргызстан», где почтил память Токтогон Алтыбасаровой, которая в августе 1942 года взяла под опеку 150 детей, эвакуированных из Ленинграда. При этом девушке было всего 16 лет. Она окружила ребят материнской заботой и вниманием, воспитала их. Всего во время Великой Отечественной войны в Киргизию из Ленинграда эвакуировали более 16 тысяч человек.

- Сохранить истинную память о Великой Отечественной войне, не дать растоптать и очернить страницы подвига советского народа – наш долг. Следственный комитет России делает все возможное, чтобы не дать исказить историческую правду! – сказал Бастрыкин в ходе телемоста.

К слову, сейчас сыновья Токтогон Алтыбасаровой учредили общественный фонд ее имени.