Соглашение о строительстве Витебской развязки за 39 млрд рублей подписали на ПМЭФ-21

В Петербурге договорились о выделении средств на строительство Витебской развязки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный заключил на ПМЭФ-21 соглашение о строительстве Витебской развязки. Напомним, первую сваю новой трассы забили в марте 2021 года. В будущем 2,3 километра путепровода соединят ЗСД с Московским и Фрунзенским районами. На возведение развязки уйдет более 39 млрд рублей. 10 миллиардов из этой суммы покроет федеральный бюджет, еще 10 – «Магистраль Северной столицы», а остаток пойдет из казны Петербурга.

- Кроме того, на Форуме подписано соглашение по строительству метро в Петербурге. В прошлом году совместно с ВТБ было создано предприятие – АО «Метрострой Северной Столицы», 65% акций которого безвозмездно переданы городу, - передает пресс-служба Смольного.

Вдобавок Смольный договорился о выделении 1,5 млрд рублей на строительство развязки ЗСД у Шкиперского протока.