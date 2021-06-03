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Происшествия3 июня 2021 23:08

Николай Валуев вызвал пожарных на дачу под Петербургом из-за горящего соседа

Полностью выгорела бытовка возле участка известного боксера и депутата Госдумы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Николай Валуев пытался спасти горящего соседа на даче под Петербургом.

Николай Валуев пытался спасти горящего соседа на даче под Петербургом.

Фото: Никита СКОПИН

В ночь на 3 июня Николай Валуев вызвал пожарных к себе на дачу под Петербургом. Известный боксер и депутат Госдумы спокойно спал в своем доме в деревне Сярьги во Всеволожском районе Ленобласти, но около 02:00 почуял дым, проснулся и увидел пожар в бытовке на соседнем участке. Прибывшие на место спасатели МЧС не успели – оказалось, внутри вагончика находился человек, он погиб.

- По словам Валуева, эта бытовка стоит возле его забора еще с далекого 2008 года. Он до сих пор не знает, кому она вообще принадлежит. На пепелище обнаружены человеческие останки. Даже пол погибшего трудно определить, труп отдали на экспертизу в морг, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По факту происшествия сейчас проводят проверку. Выясняются причины пожара.