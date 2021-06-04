Водитель «Мерседеса» погиб в ДТП на Приморском шоссе

Водитель "Мерседеса" погиб в лобовом ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Смертельное ДТП произошло поздно вечером в Выборгском районе Ленинградской области. На Приморском шоссе, неподалеку от поселка Ермилово, лоб в лоб столкнулись старый универсал «Мерседес» и кроссовер «Ниссан».

- Столкнулись на Приморском шоссе недалеко от озера Высокинское примерно в 23:20. По словам водителя «Ниссана», водитель «Мерседеса» не справился с управлением после случайного заезда на обочину и вылетел на встречку. Он погиб на месте, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Отметим, что шоссе в этом месте узкое, имеет всего по одной полосе в каждую сторону и идет через лес. Движение на данном участке не слишком интенсивное, особенно вечером. В причинах и обстоятельствах трагедии разбираются дознаватели Госавтоинспекции.