Полиция со стрельбой поймала серийного угонщика корейских иномарок

Серийного угонщика "корейцев" поймали в Ленобласти. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские раскрыли серию угонов корейских иномарок и заодно пресекли работу мастерской, где украденные машины разбирали на запчасти или легализовывали, перебивая им номера. Визит стражей порядка оказался неожиданным для злоумышленников, поэтому полицейским пришлось немного пострелять.

- 2 июня в полицию обратилась женщина, которая сообщила об угоне принадлежащего ей «Киа Рио». Сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района вышли на след предполагаемого угонщика. Им оказался 43-летний петербуржец с богатым криминальным прошлым: освободившись менее года назад, он вернулся к привычному занятию, организовав авторазборку краденых иномарок. Злоумышленник был задержан оперативниками прямо в разгар трудового процесса. Не ожидая этой встречи, «ремонтник» оказал полицейским сопротивление, но предупредительный выстрел из табельного оружия быстро его вразумил, - сообщает пресс-служба Главка.

Известно, что на «боевом» счету мужчины 22 угнанных авто. Работу по разборке машин он организовал в арендованном гараже на улице Пролетарской в Шлиссельбурге, где и был задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».