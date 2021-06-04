Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика4 июня 2021 9:53

Петербург заключили соглашения со Ставропольем и Амурской областью на ПМЭФ-2021

Регионы будут сотрудничать в сферах транспорта, туризма и культуры
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Петербурге продолжается ПМЭФ.

В Петербурге продолжается ПМЭФ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Серверная столица поддержала дружбу со Ставропольским краем и Амурской областью, которая завязалась несколько лет назад, соглашениями о сотрудничестве. Их заключили на полях ПМЭФ-2021.

Губернаторы регионов оставили электронные подписи под «дорожной картой», рассчитанной на 2021-2023 годы. Цель намеченных мероприятий – дальнейшее развитие сотрудничества.

Со Ставропольем активизировать работу планируют в области промышленности, транспорта, туризма, культуры, строительства, лесопромышленности.

Амурская область планирует обмениваться с городом на Неве научными исследованиями и инновациями, наработками в образовании и молодежной политике, в спорте и транспорте.