Автобус врезался в маршрутку в Петербурге из-за безбилетника, сбежавшего от шофера

Автобус врезался в маршрутку, пока водитель бегал за безбилетником. Фото: "Невские новости".

Курьезное ДТП произошло в Петербурге утром 4 июня. На остановке общественного транспорта автобус врезался в стоявшую маршрутку. Это произошло в тот момент, когда водитель автобуса погнался за безбилетником.

- На Гражданском проспекте в автобусе № 177 произошел конфликт водителя с пассажиром. Безбилетник отказался оплачивать проезд и попытался убежать из автобуса. Водитель, не желавший так легко отпускать нарушителя, выскочил из кабины и погнался за ним. Автобус сам поехал и врезался в маршрутку № 95. - пишут «Невские новости», корреспондент которых оказался очевидцем происшествия.

В результате инцидента никто не пострадал. Чем закончилась погоня шофера автобуса за «зайцем», не сообщается.