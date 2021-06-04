Петербург и Катар налаживают прямое круглогодичное авиасообщение

Государственный инвестиционный фонд Катара, которому принадлежит четверть акций Пулково, заинтересован в планах на его расширение. Фото: Артем КИЛЬКИН

Встреча руководства Петербурга и генерального секретаря Национального совета по туризму Катара, исполнительного директора группы компаний Qatar Airways Акбара Аль-Бакера прошла на площадке ПМЭФ-2021.

Итогом обсуждения с губернатором Александром Бегловым и главами ведомств стало соглашение между регионом и авиакомпанией. Цель документа – восстановить прямое авиасообщение и туристический поток между Петербургом и Катаром.

- Сейчас много катарцев отдыхают в Москве, - отметил генеральный секретарь. - Хотелось бы, чтобы они проводили отпуска и в Петербурге, - как вы знаете, мы никогда не скупимся, отдыхая. Ожидаем, что будет два рейса в неделю.

Намерение закрепили меморандумом между Qatar Airways и компанией «Воздушные Ворота Северной Столицы», которая управляет аэропортом Пулково. Он поможет в восстановлении регулярных круглогодичных рейсов между городом не Неве и столицей Катара Дохой. В планах не только наладить воздушное сообщение, но и усовершенствовать маршрутную сеть Пулково в направлении Катара.

Государственный инвестиционный фонд Катара, которому принадлежит четверть акций Пулково, заинтересован в планах на его расширение (в аэропорту запланирован ещё один терминал). Кроме того, Катар подорожает подбирать объект в Петербурге, который бы стал одним из отелей международной сети. Государство готово продвигать туристический бренд Петербурга на мировых площадках.