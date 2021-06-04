Водители устроили перестрелку с дракой на Заневском проспекте в Петербурге

Дорожный конфликт закончился стрельбой. Фото: vk.com/spb_today

Драка со стрельбой произошла в минувший четверг в Красногвардейском районе Петербурга. На перекрестке Заневского проспекта с проспектом Шаумяна конфликт водителей перерос из словесного обмена любезностями в рукоприкладство.

- Водитель маленького черного джипа «Сузуки» не поделил что-то с водителем микроавтобуса и ударил по капоту его машины. Когда тот вышел, то водитель «Сузуки» достал предмет «похожий на пистолет» и в драке сделал случайный выстрел. Пистолет от неожиданности вылетел из рук, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

После этого владелец черного «Сузуки» отбежал на несколько метров от облака газа (пистолет видимо был аэрозольным), после чего быстро сел в машину и попытался уехать. Но водитель микроавтобуса успел подбежать и пнуть машину оппонента ногой.

Конфликт закончился без вызова полиции.