Еще 834 петербуржца заразились коронавирусом

Корорнавирус отступать не собирается. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще 834 случая заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Петербурге на утро 4 июня. Это меньше, чем накануне (841 случай), но рост по отношению к прошлому месяцу заметен. Тем не менее, «взрывной» прибавки по заболеваниям нет.

Всего, по данным портала «Стопкоронаавирус», с начала пандемии в городе на Неве заболело 443 009 человек. 409 822 выздоровели (+1052 за сутки), а 14 496 пациентов скончались. За вчерашний день подтверждено еще 37 летальных исходов.

В активном состоянии болезни 18 691 горожанин, обследование на наличие коронавируса за минувшие 24 часа прошли 27 300 человек.

Данные по Ленинградской области следующие: заражений с начала пандемии - 45 609 (+106), умерли – 1480 человек (+10), выздоровели - 42 747 (+87).