Петербург разработает «умное» продовольствие

В кулуарах ПМЭФ-2021 власти Северной столицы и представители проектов НТИ договорились развивать фуднет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург будет развивать фуднет – перспективный рынок «умного» и «зелёного» продовольствия. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2021 договорились власти Северной столицы и представители проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).

Среди целей проекта НТИ в сфере продовольствия - функциональное и персонализированное питание, производство новых высокотехнологичных ингредиентов, перерабатываемая упаковка. Соглашение оговаривает, что в регионе будут развиваться технологическое предпринимательство и инициативы.

Так, в рамках сотрудничества на базе регионального центра в области микрореакторного синтеза предполагают создать площадки для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области рынка фуднет. Кроме того, в городе появятся тематические акселераторы.