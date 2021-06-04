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Экономика4 июня 2021 12:41

«РЖД» проложит вдоль Финского залива маршруты для яхтенного туризма

Об этом инвестор договорился с регионами на ПМЭФ-2021
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
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Регионы, федералы и инвесторы построят сеть маршрутов туристической инфраструктуры на Российской Балтике.

Регионы, федералы и инвесторы построят сеть маршрутов туристической инфраструктуры на Российской Балтике.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Важное соглашение подписали на стенде Петербурга на ПМЭФ-2021 Северная столица, Ленобласть, Калининград, «РЖД-Инвест» и Федеральное агентство по туризму. Вместе регионы, федералы и инвесторы построят сеть маршрутов туристической инфраструктуры на Российской Балтике.

Сеть включит туристическую, рекреационную и спортивную инфраструктуру на побережье Финского залива и Балтийского моря. Задача проекта - организовать новые яхтенные маршруты и поддержать парусный спорт.

При этом на базе яхтенных марин вырастут туристические кластеры, которые потянут за собой и развитие смежных территорий (рассчитывают, что марины привлекут девелоперов).

- Ленобласть и Петербург уже прочно вошли в агломерацию, - отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. – Теперь наши связи расширяются. Надеемся на успех.

Рассчитывается, что направление будет пользоваться спросом как среди российских, так и среди иностранных туристов.