«РЖД» проложит вдоль Финского залива маршруты для яхтенного туризма

Регионы, федералы и инвесторы построят сеть маршрутов туристической инфраструктуры на Российской Балтике. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Важное соглашение подписали на стенде Петербурга на ПМЭФ-2021 Северная столица, Ленобласть, Калининград, «РЖД-Инвест» и Федеральное агентство по туризму. Вместе регионы, федералы и инвесторы построят сеть маршрутов туристической инфраструктуры на Российской Балтике.

Сеть включит туристическую, рекреационную и спортивную инфраструктуру на побережье Финского залива и Балтийского моря. Задача проекта - организовать новые яхтенные маршруты и поддержать парусный спорт.

При этом на базе яхтенных марин вырастут туристические кластеры, которые потянут за собой и развитие смежных территорий (рассчитывают, что марины привлекут девелоперов).

- Ленобласть и Петербург уже прочно вошли в агломерацию, - отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. – Теперь наши связи расширяются. Надеемся на успех.

Рассчитывается, что направление будет пользоваться спросом как среди российских, так и среди иностранных туристов.