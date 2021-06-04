На месте «Горской» появится морской кластер с обзорной площадкой

Согласно соглашению, заключённому на ПМЭФ-2021, инвестор создаст экспериментальную зону на территории бывшей строительной площадки КЗС «Горская». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу два инвестпроекта воплотит в Петербурге компания «Мегалайн» в ближайший год. Согласно соглашению, заключённому на ПМЭФ-2021, инвестор создаст экспериментальную зону на территории бывшей строительной площадки КЗС «Горская», а также построит один из 61 транспортно-пересадочных узлов, задуманных в городе, - на «Старой Деревне».

В концепцию первого проекта заложили парк инноваций, морской кластер, музей дамбы с обзорной площадкой, портовую набережную, многофункциональные объекты инфраструктуры для бизнеса.

Сеть ТПУ возьмёт на себя сразу несколько функций: транспортную, деловую, гостиничную и общественную. Все узлы расположатся на железнодорожных станциях, станциях метро, трамвайных и автобусных остановках, перехватывающих парковках и обеспечат удобную пересадку с одного вида транспорта на другой.

В сумме в оба проекта инвестор вложит 236 миллиардов рублей.