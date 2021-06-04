Петербург и ФМБА заключили соглашение на ПМЭФ-2021

Губернатор Петербурга Александр Беглов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова подписали соглашение на ПМЭФ-2021. Документ предусмотрел дальнейшее партнёрство в разных областях здравоохранения, в том числе в научно-исследовательской деятельности в области медицины, повышении качества медуслуг петербуржцам, иммунопрофилактики, а также трансплантации органов и тканей.

- Для нас честь иметь мощнейшую базу в Петербурге, - отметила Вероника Скворцова. - Благодарим за фантастические условия для работы.

Всего на территории Петербурга функционируют двенадцать учреждений ФМБА. Среди них - Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова и Детский научно-клинический центр инфекционных болезней.