Новая партия вакцины «КовиВак» поступила в Петербург

Новая партия "КовиВака" пришла в Петербург. Фото: Комитет по здравоохранению СПб

Новая партия вакцины от коронавируса «КовиВак» из 3900 доз поступила в Петербург 4 июня. Препарат доставлен на главную городскую Фармацевтическую базу, откуда будет распределен по пунктам вакцинации.

- Принципиальное отличие вакцины «КовиВак» от ранее поступивших - сейчас она применяется лишь для пациентов с 18 до 60 лет, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоозранению.

Напомним, что это не первая поставка данного препарата. Ранее в город уже приходила партия из 9360 доз вакцины, всего в Петербурге привито «Ковиваком» более 4000 человек.

Полный список пунктов, где доступна данная вакцина, можно узнать на сайте Комитета по здравоохранению. Там же и полный список всех прививочных пунктов в городе. Горожан прививают от коронавируса также препаратами «Спутник-V» и «ЭпиВакКорона».