Общественное пространство «Гавань 2.0» появится на Морском вокзале Петербурга после реконструкции

Новое общественное пространство появится в Василеостровском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новое общественное пространство под названием «Гавань 2.0» появится в Василеостровском районе Петербурга. Его создадут на территории Морского вокзала. Обновлением территории займется группа компаний «Севкабель» вместе с одним из крупных мировых гостиничных операторов«Азимут». Соглашение об этом подписано на ПМЭФ.

- Планируется создать единое деловое, культурное и туристическое пространство от Кожевенной линии до намывных территорий, - пишет «РБК-Петербург».

Проект предусматривает создание километровой пешеходной и рекреационной зоны вдоль линии воды. В ходе работ на территории реконструируют 125 тысяч кв.метров исторической промышленной застройки и построят около 10 тысяч кв. метров новых площадей, в которых разместятся деловые, культурные и образовательные объекты, торговые площади, а также гостиница. Под нее переоборудуют здание морвокзала.

Сроки реализации проекта и объем инвестиций пока неизвестны.