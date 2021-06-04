Ленобласть будет использовать московскую систему «Тройка» для оплаты проезда в транспорте

Ленобласть будет использовать столичную систему "Тройка". Фото: Андрей АБРАМОВ

Правительства Ленинградской области и Москвы заключили соглашение об использовании в 47 регионе столичной системы «Тройка», которая используется при оплате проезда на общественном транспорте.

- Карта «Тройка» как единый билетный носитель для Москвы и Ленинградской области для оплаты проезда в пассажирском транспорте будет внедряться в регионе, начиная с 2021 года. Соглашение о реализации проекта подписали Александр Дрозденко и Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Чем Ленобласти не подошел петербургский «Подорожник», не уточняется. Однако глава 47 региона отметил, что «Тройка» предоставит жителям области предоставит ряд преимуществ: удобные способы оплаты проезда, снижение времени обработки платежей перевозчиками и прозрачность совершаемых оплат.

Внедрять «Тройку» в Ленобласть будут столичные специалисты. Процесс разбит на 10 этапов и растянется до конца 2021 года.

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