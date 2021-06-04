Суд оштрафовал петербуржца, помогшего убийце спрятать труп в пухто

В Петербурге оштрафовали мужчину, который помог убийце спрятать труп собутыльника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал жителя Приморского района за то, что он помог убийце спрятать труп в пухто. Все произошло в июле 2020 года. Подсудимый был свидетелем убийства в квартире дома на Серебристом бульваре. Будучи в дурмане, он не сообщил в полицию, а захотел спасти товарища от улик и тюрьмы. Парочка закинула труп в мусорный контейнер и отвезла его к пухто на проспекте Королева.

- Подсудимый придерживал крышку мусорного контейнера, когда его знакомый помещал туда труп. При этом мужчина имел реальную возможность сообщить сотрудникам правоохранительных органов о совершенном преступлении, но пренебрег этим, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Выяснилось, что мужчину ранее не судили, он воевал в Чечне, а сейчас ухаживает за престарелой матерью, которая является инвалидом. Суд взыскал с него 30 тысяч рублей за помощь убийце.