Трамвай до Славянки будет идти на уникальном высоконадежном электроприводе

Стала известна "начинка" трамвайных путей до Славянки. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Сименс» и «БалтНедвижСервис» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта по созданию линии трамвая из Купчино до Славянки. Встреча компаний состоялась на ПМЭФ-21. Стороны решили использовать уникальный, высоконадежный и при этом компактный электропривод для стрелочных переводов. В России это ноу-хау ранее не применяли.

- Привод будет проходить опытную эксплуатацию не более 1 года на строительстве выделенной линии скоростного трамвая протяженностью более 20 км от Балканской площади через поселок Шушары до микрорайона Славянка, а также при возведении трамвайного депо, - передает пресс-служба «Сименса».

По планам властей, новым трамваем будут пользоваться не менее 10,3 млн человек в год.