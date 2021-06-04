Петербург и «Росатом» заключили соглашение на ПМЭФ-2021

Петербург и госкорпорация «Росатом» подписали соглашение на ПМЭФ-2021. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург и госкорпорация «Росатом» подписали соглашение на ПМЭФ-2021. Документ нацелен на внедрение во всех сферах социально-экономического развития региона методологии ПСР.

ПСР, или производственная система «Росатома», базируется на пяти принципах для сотрудников: быть внимательными к требованиям заказчика, решать проблемы на месте возникновения, не производить брак, выявлять и устранять любые потери, быть примером для коллег.

В конечном счёте Петербург получит устойчивые благоприятные условия для жизни горожан и для гостей региона.