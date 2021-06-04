В Петербурге и Минске появятся кварталы-близнецы

Петербург и Минск подписали план «дорожной карты» по 2023 год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии, бывшим премьером Беларуси Михаилом Мясниковичем прошла на площадке ПМЭФ.

Главное направление взаимодействия Петербурга и Союзного государства останется прежним: продолжение работы над реализацией Программы торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества на 2017-2021 годы, а также реализации протоколов заседаний Совета делового сотрудничества. Последние поставили задачи в научно-технической, промышленной, культурной, сельскохозяйственной, экономической сферах. Так, речь идет о совместных усилиях в фарме и медицинском производстве.

Продолжая дружескую линию, Петербург и Минск подписали план «дорожной карты» по 2023 год. В ближайшем будущем города реализуют симметричные проекты жилых кварталов – «Белорусского» в Петербурге и «Санкт-Петербургского» в Минске.