Беглов: «ПМЭФ проходит на самом высоком уровне»

Губернатор Петербурга Александр Беглов подвёл промежуточные итоги ПМЭФ 2021. Фото: Артем КИЛЬКИН

На исходе второго, основного, дня Петербургского международного экономического форума губернатор Петербурга Александр Беглов подвёл промежуточные итоги. Сумму заключённых соглашений и контрактов он пока не озвучил, но назвал ее очень крупной.

- 180 миллиардов рублей – Широтная магистраль, восемьдесят миллиардов – новый терминал Пулково. Главное, чтобы инвестиции были умными, правильными, чтобы они оборачивались реальными проектами, - отметил градоначальник.

Ключевыми направлениями Беглов назвал развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, медицинского кластера, интеграцию с регионами России.

- Спасибо президенту, что разрешил проведение такого крупного международного очного мероприятия, - добавил губернатор. – Это победа всей страны. Мы постарались обеспечить участникам форума безопасность, при это оградив от неудобств жителей. А вишенка на торте стал бриг с алыми парусами, которые впервые зашёл в акваторию Невы так рано и настолько надолго.

Оценивая поведение форума, Беглов подчеркнул, что все проходит на самом высоком уровне.