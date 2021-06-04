Петербург договорился о сотрудничестве с шестью регионами России

Петербург обменяется опытом с Нижним Новгородом и еще пятью регионами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Совместные планы наметили с Вологдой, Рязанью, Кабардино-Балкарией, Нижним Новгородом, Пермью и Коми.

Пул соглашений о сотрудничестве с другими регионами России заключил под занавес второго дня ПМЭФ регион-хозяин: Петербург подписал сразу шесть документов.

С Вологдой условились сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной областях в 2022-2026 годах. В тех же сферах опытом обменяются с Рязанью и Нижним Новгородом.

С ещё тремя регионами взяли более короткий срок - 2021-2023 годы. Зато задачи поставили прицельно. «Дорожные карты» скрепили подписями с Кабардино-Балкарией, Пермью и Коми.

Кстати, с ещё одним регионом - Мордовией - соглашений не заключалось, но между главами субъектов прошла встреча. В числе перспективных направлений работы назвали установку памятника Ушакову на площади Труда: адмирал считается покровителем Мордовской земли.