На станции метро «Звенигородская» сломались двери у поезда

На "Звенигородской" произошел затор из-за сломанных дверей у поезда. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

На станции метрополитена «Звенигородская» внезапно сломались двери у всех вагонов поезда, который следует в сторону Шушар. Свидетелем этого стал журналист «КП-Петербург». По его словам, двери состава начали «жить своей жизнью».

Состав стоял на месте 10-12 минут. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- Двери то закрывались, то открывались. Дергались сами по себе. На протяжении долго времени. Поезд так и не стартанул дальше. Всех пассажиров попросили выйти на платформу «по техническим причинам». Собственно, мы и вышли. Стоим уже минут 10. Поезд тоже стоит, пустой. И ни туда, ни сюда, - говорит корреспондент «Комсомолки».

Чуть позже, поезд все-таки уехал, при этом пару раз дернувшись с места. Вскоре движение по фиолетовой ветке метро должно стабилизироваться.