Индустриальный парк «Марьино» в Петербурге пополнится пятью новыми резидентами

Петербургский индустриальный парк "Марьино" добавил себе 5 новых резидентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербургский индустриальный парк «Марьино» придут пять новых резидентов. А с ними – более 5 млрд рублей инвестиций до 2024 года. Соответствующие соглашения заключили на ПМЭФ-21 в присутствии вице-губернатора Максима Соколова. Компании займутся развитием перспективных проектов в отраслях промышленности и IT.

- По планам, «ВМПАВТО» запустит производство смазочных материалов и препаратов для техобслуживания машин и механизмов. Там будет создано более 600 наименований продукции. «НСК Химия» планирует строительство завода по изготовлению антипригарных и декоративных покрытий для посуды и других видов продукции, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Среди других резидентов «Марьино» значатся провайдер «Медиа Лэнд» и компании «Провита» и «РИТВЕРЦ». Добавим, что индустриальный парк представляет собой промзону для размещения современных предприятий. «Марьино» занимает 130 гектаров в Петродворцовом районе.