Петербург заключил контрактов на 200 млрд рублей за время ПМЭФ-21

Власти Петербурга подвели итоги ПМЭФ-21, где заключили контрактов более чем на 200 млрд рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург за время ПМЭФ-21 заключил не один десяток контрактов на общую сумму более чем 200 млрд рублей. Подводя первые итоги Форума, губернатор Александр Беглов отметил, что город хотел найти партнеров в дорожной, транспортной, инженерной и медицинской сферах. В Смольном называют новые соглашения поворотной точкой, новым инвестиционным циклом Северной столицы.

- Были соглашения по развитию IT-технологий. Привлекли инвестиции в Балтийский кластер. Подписали соглашения с регионами нашей страны, но дальше будем развивать сотрудничество не только в области туризма, но и в здравоохранении, культуре и других направлениях. Это первая такая красивая история для субъектов России, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

В конце своего монолога Беглов подчеркнул, что Петербург первым в мире сумел провести в очном формате событие такого крупного масштаба во время пандемии коронавируса, с соблюдением необходимых мер безопасности.