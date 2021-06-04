Двухлетний ребенок и двое взрослых пострадали в массовом ДТП под Петербургом

На Зеленогорском шоссе "Фольксваген" и "Гелендваген" устроили массовое ДТП с тремя пострадавшими. Фото: vk.com/dorinspb

Массовое ДТП с тремя пострадавшими произошло на Зеленогорском шоссе под Санкт-Петербургом. По предварительной информации, «Фольксваген» зацепил «Гелендваген», водитель которого внезапно решил обогнать попутку при выезде на трассу «Скандинавия». От удара «Мерседес» несколько раз перевернулся и чуть не попал под мчащуюся фуру. В «Гелике» был двухлетний ребенок. К счастью, девочка находилась в специальном детском кресле. Но от травм малышку это не уберегло.

В "Фольксвагене" никто не пострадал, водитель отделался испугом. Фото: vk.com/dorinspb

- Авария произошла в 17:50 на пересечении Зеленогорского шоссе и трассы «Скандинавия». После столкновения с «Мерседесом» «Фольксваген» врезался в грузовик. Однако фура позже скрылась с места ДТП. В результате происшествия пострадали 3 человека из «Мерседеса»: двухлетняя девочка, мужчина-водитель и женщина-пассажир, - пишет «Дорожный инспектор» во «Вконтакте».

В "Мерседесе" находился 2-летний ребенок, он жив, но получил травмы. Фото: vk.com/dorinspb

Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют, какая из иномарок виновата в жуткой аварии.