В 2022 году в Петербурге благоустроят шесть парков и скверов

В Петербурге в 2022 году благоустроят шесть общественных пространств. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный подвел итоги голосования жителей Санкт-Петербурга, выбиравших общественные места, которые первым делом благоустроят в 2022 году. Победителей шесть. Повезло посетителям Парка авиаторов, Пейзажного парка, набережной реки Карповки, Федоровского и Молодежного скверов, а также прохожим на Дальневосточном проспекте. Дальше – больше.

- В 2023 году работы по благоустройству также начнутся в ряде объектов. Среди них, например, Кондратьевский сад, бульвар на улице Циолковского и бульвар на 19-й линии В.О. А к 2027 году благоустроят Вяземский сад и сквер Подводников, - выяснила «Мойка78».

При этом в Смольном добавляют, что сроки завершения благоустройства всегда зависят от сложности работ, в том числе емкости будущих объектов. Далее с жителями районов обсудят дизайн будущих общественных пространств.