Такси уронило каршеринг на бок в центре Петербурга

Каршеринг и такси встретились на Малой Морской улице. Фото: vk.com/spb_today

Две беды сошлись в центре Петербурга ранним утром субботы. На практически пустой дороге встретились машины такси и каршеринга. Результатом стало ДТП с «упавшим» прокатным автомобилем.

- На Малой Морской такси положил на бок каршеринг, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, судя по фото, скорее прокатный «Ниссан» наехал сзади на машину такси и от удара завалился на бок: «В Питере две беды - это такси и каршеринг», - печально шутят горожане.

По предварительным данным, в результате аварии никто серьезно не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они установят все обстоятельства аварии и назовут виновника ДТП. Ему и придется возмещать ущерб.