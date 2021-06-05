До +28 градусов обещают в субботу, 5 июня, в Петербурге

В субботу в Петербурге будет жарко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очень теплая и солнечная погода ждет жителей и гостей Петербурга в наступившую субботу. Если верить синоптикам, то температура поднимется существенно выше климатической нормы в +20 градусов, положенной для начала июня.

- Температура воздуха в Петербурге составит +26…+28, по Ленинградской области +24…+29 градусов. Ветер северо-восточный умеренный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм ртутного столба, что выше нормы, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

На 9 утра в городе немного облачно и безветренно. Контрольные термометры гидрометцентра показывают +19,5 градусов. Давление составляет 766,6 мм ртутного столба, влажность - 51%.

6 июня, в воскресенье, сохранится такая же жаркая и солнечная погода, воздух прогреется до +29 градусов.