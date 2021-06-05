Фото с места ЧП «с газом» на проспекте Энтузиастов появились в соцсетях

Утром на проспекте Энтузиастов что-то "бахнуло". Специалисты выясняют, что именно. Фото: vk.com/spb_today / Виталия Мартынова

Жители дома 18, корпус 1 по проспекту Энтузиастов, разбуженные ранним утром громким хлопком, опубликовали в соцсетях фото с места ЧП. По их словам, ударной волной в одной из квартир, ставшей эпицентром взрыва, выбило все окна, а стены пошли трещинами. Людей вывели на улицу спасатели.

- От взрыва на балконе выбило окна, повылетало все, что находилось на балконе. Стоим на улице уже два часа, ждем новостей, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В петербургском МЧС уточнили, что эвакуировано было 40 жителей дома. Пострадал один человек из той самой квартиры на 5-м этаже.

ЧП произошло в 6:50 утра. Фото: vk.com/spb_today / Виталия Мартынова

Первоначально сообщалось об утечке бытового газа, как причине ЧП, однако в пресс-службе «Петербурггаза», специалисты которого побывали на месте происшествия, «Комсомолку» заверили, что проблем с газом в квартире не нашлось: «Взрыв произошел не на кухне, а в дальней комнате. Утечки газа или неисправностей оборудования нет. Магистральный газопровод не поврежден».

Тем не менее, пока весь стояк в подъезде от подачи газа отключили. В причинах ЧП разбираются дознаватели.