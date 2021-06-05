Полиция Петербурга поймала двух «газовщиков», обманувших 89-летнюю пенсионерку

Лже-газовщиков поймали в Парголово. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Петербургские полицейские задержали двух молодых мужчин, которых подозревают в мошенничестве в отношении 89-летней пенсионерки. 3 июня они пришли к пожилой женщине домой и уговорили купить газовую плиту в 2,5 раза дороже ее реальной стоимости.

- 3 июня двое неизвестных мужчин, представившись сотрудниками сервисной компании, под предлогом необходимости замены кухонной плиты, продали и установили заявительнице газовую плиту за 35 000 рублей. Впоследствии пенсионерке стало известно, что такая плита стоит около 10 000 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в поселке Парголово были задержаны двое мужчин 21 и 23 лет, -сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Лже-газовщиков отвезли в отделение, позднее в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По ней молодым людям грози от штрафа в размере до 300 тысяч рублей, так и до пяти лет лишения свободы.