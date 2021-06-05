В Гатчине открыли памятник царю Александру III

Памятник Александру III открыли в Гатчинском дворце. Фото: Николай КОЗИН

Памятник императору Александру III торжественно открыли 5 июня в Гатчине. На церемонию приехал президент России Владимир Путин, а также губернаторы Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко.

- Александр III любил Россию, жил в ней, старался делать все для ее поступательного развития - приводит слова президента корреспондент «КП-Петербург». - Не человек, а скала! Просто супер!

Глава государства первым возложил к памятнику цветы. Отметим, что монумент отлит из бронзы. Работа по его созданию и установке заняла три года, он находится во дворе Гатчинского дворца. За основу композиции был взят проект скульптора Паоло Трубецкого 1899 года. Эскизная модель памятника хранилась в Русском музее. Проект реализован совместно с Российским историческим обществом и Российским военно-историческим обществом.

Отметим, что на церемонию приехали также директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и глава петербургского Комитета по культуре, в чьем ведении находится Гатчинский дворец, Борис Пиотровский.